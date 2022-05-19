ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Токаевым торгово-экономическое сотрудничество

14:44
  • четверг
  • 19 мая 2022

Лидеры поговорили по телефону

Двусторонние отношения и интеграцию на евразийском пространстве обсудили по телефону Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

Лидеры затронули вопросы, которые поднимались на недавней встрече в ходе юбилейного саммита ОДКБ в Москве. В том числе - торгово-экономическое сотрудничество.

Главы государств подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнёрства и союзнических отношений России и Казахстана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.