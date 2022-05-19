Путин обсудил с Токаевым торгово-экономическое сотрудничество

Лидеры поговорили по телефону

Двусторонние отношения и интеграцию на евразийском пространстве обсудили по телефону Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

Лидеры затронули вопросы, которые поднимались на недавней встрече в ходе юбилейного саммита ОДКБ в Москве. В том числе - торгово-экономическое сотрудничество.

Главы государств подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнёрства и союзнических отношений России и Казахстана.

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