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"Аэрофлот" объявил о распродаже билетов за полцены

13:50
  • четверг
  • 19 мая 2022

Скидка действует на рейсы в границах России

Масштабную распродажу билетов со скидками до 50% объявила российская авиакомпания "Аэрофлот". Скидки действуют на рейсы по популярным внутрироссийским направлениям. Акция распространяется на билеты эконом-класса и не суммируется с другими скидками.

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Приобрести билет за полцены можно с 19 по 26 мая на рейсы с датой вылета до 31 октября 2022 года. Спецпредложение действует на прямые перелеты авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора" между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими российскими городами, говорится в сообщении компании.

Оформить авиабилеты можно на официальном сайте "Аэрофлота". Количество мест ограничено.

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