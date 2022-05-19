"Водный патруль" будет следить за безопасностью на Москве-реке

Катера начнут фиксировать нарушения и внештатные ситуации

На воде как на дороге. Первый в истории столицы "Водный патруль" заступает на дежурство на Москву-реку. Уже в этом сезоне за безопасностью на воде будут следить катера Центра организации дорожного движения и Мосгортранса. У каждого – характерная "расцветка".

Так, зеленое судно ЦОДД предназначено для быстрого реагирования. Оно будет мониторить водное пространство столицы, фиксировать нарушения и внештатные ситуации. В тоже время синий катер Мосгортранса будет перемещать суда на спецстоянки, сообщает "ТВ Центр".

А помогать этим службам контролировать акваторию будет транспортная полиция. Сегодня мэрия города передала отделу мощные гидроциклы. Такие скутеры более мобильны и способны быстро разгоняться до 100 километров в час.

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