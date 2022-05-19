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Минобороны опровергло наличие "специальной нагрузки" в буквах Z и V

14:24
  • четверг
  • 19 мая 2022

Эти знаки используют в силу их узнаваемости

Латинские буквы Z и V, которые используются российскими военными в ходе спецоперации по защите республик Донбасса, не несут какой-либо специальной смысловой нагрузки и не являются официальными символами ВС России. Об этом говорится в ответе Министерства обороны России на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.
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Ведомство разъяснило, что эти буквы "узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими".

Как следует из сообщения парламентария в его Telegram-канале, он обращался за разъяснениями в оборонное ведомство, чтобы это помогло кому-либо "избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов".

Ступин заявил, что не возражает против использования ответа российского Минобороны в любых судебных делах.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса многие обратили внимание на наличие букв Z и V на экипировке и технике российских военных. Затем эти буквы стали использовать граждане, поддерживающие проведение Россией спецоперации.

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