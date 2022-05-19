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Песков опроверг возрождение пионерии

13:58
  • четверг
  • 19 мая 2022

Речь об этом в России не идет, подчеркнули в Кремле

Возрождать в России пионерское движение никто не собирается. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля прокомментировал инициативу создания единого детско-молодежного движения, законопроект о котором был внесен на рассмотрение парламента.

По словам Пескова, речь идет о едином неформальном общественном движении школьников и молодых людей, но не о пионерии, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена". Движение займется воспитанием и самореализацией детей, организацией досуга, проведением государственной политики в интересах детей и молодежи. В нем могут принять участие школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Участие в движение будет добровольным.

Согласно документу, наблюдательный совет нового российского движения может возглавить президент России Владимир Путин.

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