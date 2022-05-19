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Кремль: надежд на запуск "Северного потока - 2" пока нет

14:08
  • четверг
  • 19 мая 2022

Газопровод лежит на дне моря в рабочем состоянии

В Кремле оценили возможность запуска газопровода "Северный поток-2" в ближайшей перспективе.
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Инфраструктура газопровода готова, он лежит на дне моря в рабочем состоянии, но в сложившихся обстоятельствах надежды на скорый запуск нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчиво, бесперспективно возлагать какие-то надежды на запуск "Северного потока-2" <…> Европа будет нуждаться, чтобы она ни говорила. А дальше посмотрим. Сейчас - никаких надежд", - сообщил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" вряд ли будет запущен в ближайшее время по политическим мотивам. На данный момент проект заморожен.

"В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен", - подчеркнул он.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. В феврале 2022 года правительство Германии приостановило сертификацию проекта "Северный поток - 2", а США ввели санкции против оператора.

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