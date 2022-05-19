Кремль не согласился с тезисом о провале импортозамещения

Ранее такое заявление сделали в Совете Федерации

В России ведется напряженная работа по реализации программы импортозамещения. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля не согласился с мнением о том, что программа импортозамещения в России была провалена.

Песков подчеркнул, что в этом направлении еще многое предстоит сделать, в том числе в авральном режиме, с учетом нынешних реалий, сообщает ТАСС.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выразил мнение, что в импортозамещении на сегодняшний день "кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего", поэтому программа в стране "провалена полностью". По словам сенатора, "наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"