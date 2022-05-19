Лукашенко заявил о попытках "взбаламутить" народ

Белоруссия и Россия могут развивать союзные отношения в формате двух независимых государств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным заявил, что Белоруссия и Россия могут развивать союзные отношения в формате двух независимых государств.

"Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Пошли уже такие тенденции. Как будто нам нечем сегодня заниматься", - добавил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, белорусско-российскую интеграцию следует проводить поэтапно.

"Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент, как будто это главное", - заключил глава государства.

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