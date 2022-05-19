ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России проведут реформу строительного надзора

14:19
  • четверг
  • 19 мая 2022

Ее анонсировал Минстрой

Замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко заявил в четверг в ходе конференции в МГСУ, что ведомство готовит реформу в части строительного надзора и строительного контроля, передает ТАСС.

Андрей Бочкарев отметил рост популярности в Москве онлайн-услуг в сфере строительства
Венгрия попросила Россию ускорить строительство АЭС "Пакш"

Речь, в частности, идет о непроведении программных проверок для определенной категории объектов капитального строительства. Вместе с тем сами требования к проведению строительного контроля будут ужесточены.

"Мы никоим образом не уходим от осуществления требований безопасности - ответственность как была, так и будет, она будет жестче", - добавил замглавы Минстроя.

Ранее другой заместитель главы Минстроя Алексей Ересько сообщил, что 1 июля услуги ЖКХ подорожают в среднем по стране на 4%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительные работы
Строительные работы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.