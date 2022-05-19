В России проведут реформу строительного надзора

Ее анонсировал Минстрой

Замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко заявил в четверг в ходе конференции в МГСУ, что ведомство готовит реформу в части строительного надзора и строительного контроля, передает ТАСС.

Речь, в частности, идет о непроведении программных проверок для определенной категории объектов капитального строительства. Вместе с тем сами требования к проведению строительного контроля будут ужесточены.

"Мы никоим образом не уходим от осуществления требований безопасности - ответственность как была, так и будет, она будет жестче", - добавил замглавы Минстроя.

Ранее другой заместитель главы Минстроя Алексей Ересько сообщил, что 1 июля услуги ЖКХ подорожают в среднем по стране на 4%.

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