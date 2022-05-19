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В Кремле пообещали отстаивать активы России за рубежом

14:19
  • четверг
  • 19 мая 2022

Оппоненты Москвы занимаются фактическим воровством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в четверг прокомментировал информацию о том, что Киев арестовал российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов.

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"Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств - линии на, фактически, воровство чужих активов", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Как добавил Песков, Россия будет бороться с подобной практикой, намерена отстаивать свои активы.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.

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