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Расходы россиян сократились почти на 20%

14:29
  • четверг
  • 19 мая 2022

Исследование провел холдинг "Ромир".

Как показало исследование холдинга "Ромир", в апреле повседневные номинальные расходы россиян сократились по сравнению с мартом на 16,5%.

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При этом по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 6%.

Что касается реальных расходов, они упали по сравнению с мартом на 17,9%.

Уточняется, что сильнее всего индекс реальных расходов сократился в Северо-Западном федеральном округе (на 18,3%). Наименьшее падение показал Уральский федеральный округ (13,1%).

Средний чек жителя России за один поход в магазин в апреле составил 658 рублей.

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