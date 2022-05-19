Расходы россиян сократились почти на 20%

Исследование провел холдинг "Ромир".

Как показало исследование холдинга "Ромир", в апреле повседневные номинальные расходы россиян сократились по сравнению с мартом на 16,5%.

При этом по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 6%.

Что касается реальных расходов, они упали по сравнению с мартом на 17,9%.

Уточняется, что сильнее всего индекс реальных расходов сократился в Северо-Западном федеральном округе (на 18,3%). Наименьшее падение показал Уральский федеральный округ (13,1%).

Средний чек жителя России за один поход в магазин в апреле составил 658 рублей.

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