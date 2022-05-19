Названы три главных политика, ответственных за украинский кризис

Все трое – в правительстве Великобритании

Дипломатическому урегулированию украинского кризиса мешают, в основном, три политика. Все трое – в правительстве Великобритании, считают эксперты.

"Премьер-министр Борис Джонсон, министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес пытаются поднять с помощью конфликта на Украине свои рейтинги", — говорится в публикации агентства Bloomberg.

Высокопоставленные члены правительства Соединенного Королевства воюют только на расстоянии. По мнению авторов статьи, Трасс и Уоллес напоминают футбольных болельщиков, кричащих с трибун, а не министров иностранных дел и обороны серьезной страны.

Издание напоминает, что репутация Бориса Джонсона серьезно пострадала из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Тем не менее, даже если он уйдет с поста премьера, ничего не изменится: его соратники в воинственном настрое не уступают своему лидеру. Берегитесь британцев, дары приносящих – советуют авторы украинцам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"