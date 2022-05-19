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Госдума увеличила штраф за учинение пожаров в 10 раз

14:52
  • четверг
  • 19 мая 2022

Штрафы для должностных и юридических лиц увеличены в два раза

Госдума приняла закон, предусматривающий 10-кратное увеличение штрафа для граждан за учинение пожара и сжигание травы рядом с лесами.
Площадь лесных пожаров в России продолжает расти

Теперь граждане заплатят от 15 до 30 тысяч за нарушение пожарной безопасности в лесах (было от 1,5 до 3 тысяч), 30-40 тысяч за сжигание травы рядом с лесным массивом (ранее штраф составлял 3-4 тысячи рублей).

За нарушение правил пожарной безопасности без причинения тяжкого вреда здоровью человека – штраф до 50 тысяч рублей, передает РИА Новости. Раньше было пять тысяч рублей.

Штрафы для должностных и юридических лиц увеличены в два раза. Теперь за нарушение пожарной безопасности в лесах юрлица заплатят от 100 до 400 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч.

За сжигание травы рядом с лесным массивом юрлицам грозит штраф в размере 300-500 тысяч рублей, должностным лицам – 30-50 тысяч рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности для юрлиц предусмотрено наказание в размере от 1 до 2 миллионов рублей, а для должностных лиц – 100 тысяч рублей.

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