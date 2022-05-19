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Москвичам пообещали потепление до 17 градусов

15:00
  • четверг
  • 19 мая 2022

Это произойдет к середине следующей недели

К середине следующей недели в Москве потеплеет, столбики термометров устремятся к 20-градусной отметке. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москвичам придется подождать майского тепла

Метеоролог отметил, что финал недели и предстоящие выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России. С пятницы и до понедельника включительно будет преобладать антициклон. В результате вероятность осадков окажется минимальной, из-за облаков начнет чаще выглядывать солнце.

По ночам в российской столице столбики термометров будут опускаться до нуля — плюс 5 градусов, днем температура будет расти до плюс 12 — плюс 17 градусов, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в столичном регионе с воскресенья, 22 мая, наступит погода без осадков и потеплеет. Воздух днем будет прогреваться все лучше и лучше: 22 и 23 мая температура будет достигать 13-18 градусов тепла.

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