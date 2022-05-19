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Прокуратура установила причину массового отравления в тобольском детсаду

15:00
  • четверг
  • 19 мая 2022

В больницу попали 40 детей

Прокуратура Тюменской области направила следователям материалы проверки тобольского детского сада. 40 воспитанников этого учреждения попали в больницу с отравлением. Следствие должно решить вопрос об уголовном преследовании.

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Как выяснилось, с 1 по 10 мая детей кормили грудкой цыплят бройлеров, не отвечающей требованиям технического регламента. В результате 40 воспитанников детского сада были госпитализированы с сальмонеллезом.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве или хранении продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Расследование находится на контроле межрайонной прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.

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