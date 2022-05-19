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"Случаются и бури": Матвиенко сравнила развитие страны с кораблем

14:55
  • четверг
  • 19 мая 2022

Иногда даже нападают "пираты"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе пленарного заседания Форума молодых парламентариев, что история государства схожа с движением корабля по морю.

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"Не всегда эта дорога легка. Случаются и бури, иногда попадаются айсберги и даже, как мы видим сегодня, пираты. Важно, чтобы у корабля обязательно была связь с другими судами", - сказала председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Как отметила также Матвиенко, многое для молодых законодателей будет зависеть от умения в том числе выстраивать международную коммуникацию.

"Поэтому я прошу вас - не теряйте эту "связующую нить" между нашими государствами и народами", - призвала спикер.

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