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Bloomberg: Китай решил закупать у России нефть для стратегических резервов

15:21
  • четверг
  • 19 мая 2022

Стороны ведут переговоры

Власти Китая ведут переговоры с Россией по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов. Об этом в четверг, 19 мая, рассказали осведомленные источники.
Путин призвал обращать изменения на нефтяном рынке в свою пользу

По данным собеседников агентства Bloomberg, переговоры организованы на уровне правительств двух стран практически без участия представителей нефтяных компаний.

При этом объемы и условия сделки пока не определены, также нет подтверждений, что сделка гарантированно состоится, подчеркивают источники.

Ранее о готовности приобретать у России нефть и газ объявил представитель правительства Афганистана в Москве. Как отметил временный поверенный Джамал Насир Гарвал, Кабул заинтересован в закупках топлива и газа, в которых Афганистан нуждается в первую очередь.

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