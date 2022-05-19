Сбербанк назвал страны-источники мощной хакерской атаки

Она произошла 6 мая

Директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь сообщил подробности самой мощной кибератаки в истории компании, которая была отражена 6 мая.

"Она была направлена на сайт банка, а вредоносный трафик, сгенерированный ботнетом, исходил из более чем 27 тысяч устройств из Тайваня, США, Японии и Великобритании", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

По словам Лебедя, мощность атаки составила более 450 гигабайт в секунду.

Как добавил глава департамента, хакеры сегодня используют очень широкий инструментарий - в том числе внедрение в браузеры посещавших онлайн-кинотеатры пользователей вредоносных кодов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"