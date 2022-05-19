Европа ввела таможенные льготы для Украины

Украинский импорт не будет облагаться пошлинами
Европейский парламент утвердил временную отмену таможенных пошлин на импорт из Украины. Об этом стало известно в четверг, 19 мая.
Утвержденные по срочной процедуре решения предусматривают полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали. Действовать эти льготы будут в течение одного года.
Брюссель выразил мнение, что приостановка взимания пошлин с украинского импорта поспособствует наращиванию объемов внешней торговли Украины в сложившейся сложной ситуации, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что доходы от замороженных активов российских предпринимателей, попавших под санкции ЕС, могут быть использованы для восстановления Украины. Такой законопроект появился в Евросоюзе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"