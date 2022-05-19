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Европа ввела таможенные льготы для Украины

15:38
  • четверг
  • 19 мая 2022

Украинский импорт не будет облагаться пошлинами

Европейский парламент утвердил временную отмену таможенных пошлин на импорт из Украины. Об этом стало известно в четверг, 19 мая.
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Утвержденные по срочной процедуре решения предусматривают полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали. Действовать эти льготы будут в течение одного года.

Брюссель выразил мнение, что приостановка взимания пошлин с украинского импорта поспособствует наращиванию объемов внешней торговли Украины в сложившейся сложной ситуации, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что доходы от замороженных активов российских предпринимателей, попавших под санкции ЕС, могут быть использованы для восстановления Украины. Такой законопроект появился в Евросоюзе.

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