McDonald's назвал имя покупателя своего российского бизнеса

Компания окончательно уходит из России

McDonald's продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. Он будет управлять ресторанами под новым брендом, сообщили в компании.

Александру Говору принадлежит компания "ГиД", которая управляет 25 ресторанами McDonald's в в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Условия договора предусматривают сохранение рабочих мест за текущими сотрудниками как минимум на два года на эквивалентных условиях.

В начале марта McDonald's объявил о временном закрытии своих ресторанов в России. Работу продолжили только рестораны, принадлежащие франчайзи. 16 мая компания объявила об окончательном уходе с российского рынка, на котором проработала 30 лет.

Известно, что новые рестораны не смогут использовать бренд и символику McDonald's, а также названия блюд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"