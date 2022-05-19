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McDonald's назвал имя покупателя своего российского бизнеса

15:31
  • четверг
  • 19 мая 2022

Компания окончательно уходит из России

McDonald's продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. Он будет управлять ресторанами под новым брендом, сообщили в компании.

Александру Говору принадлежит компания "ГиД", которая управляет 25 ресторанами McDonald's в в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Условия договора предусматривают сохранение рабочих мест за текущими сотрудниками как минимум на два года на эквивалентных условиях.

В начале марта McDonald's объявил о временном закрытии своих ресторанов в России. Работу продолжили только рестораны, принадлежащие франчайзи. 16 мая компания объявила об окончательном уходе с российского рынка, на котором проработала 30 лет.

Известно, что новые рестораны не смогут использовать бренд и символику McDonald's, а также названия блюд.

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