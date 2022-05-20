Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Скорпионам пора поправить здоровье, львам — продумать досуг

Овны

Этот день интересен общением с людьми, новыми знакомствами и поездками. Вы не будете сидеть на месте, и правильно: завтра Солнце меняет знак, так что драйв приветствуется!

Тельцы

Вы можете почувствовать некоторое опустошение, как будто вы остались одни и заскучали. Но звезды приготовили для вас сюрприз, как вы любите, приятный и в сфере финансов.

Близнецы

Завтра Солнце переместится в ваш знак и мир начнет поздравлять вас с днем рождения! Это очень мощный момент: будьте готовы загадать желание или сделать важный ритуал.

Раки

Все, что скрыто от посторонних глаз, сегодня вы без труда увидите и используете себе на пользу. Это также хороший день для покупки билетов, планирования отпуска, а также приватных и очень личных дел.

Львы

Чтобы не заскучать в выходные, займитесь сегодня организацией своего досуга. Ваша душа требует праздника, ярких красок, улыбок, громкой музыки – подумайте, где это взять.

Девы

Не исключено, что в ближайшее время звезды помогут вам с новой работой или повышением в должности. Отдохните хорошенько в этот уикенд, чтобы были силы на трудовые подвиги!

Весы

Пора трогаться в путь – вперед, за горизонт, который вам уже порядком надоел. Впереди у вас месяц, благоприятный для дальних путешествий, отдыха, новых знаний и впечатлений.

Скорпионы

Если вы хотели поправить здоровье - съездить на курорт, записаться к врачу, то время пришло. Составьте в выходные план и действуйте: звезды дают зеленый свет!

Стрельцы

Вы можете познакомиться в эти выходные с человеком, от которого просто потеряете голову! Это очень романтично, но все же старайтесь держать ситуацию под контролем.

Козероги

Если вы иногда завидуете тем, кто добивается цели харизмой, а не тяжким трудом, то ваш день настал! Сегодня и у вас такое получится на совещании или деловой встрече.

Водолеи

Скоро вы сможете заработать деньги своим творчеством или креативным подходом к решению скучных задач. Если у вас есть дети, стоит посвятить уикенд именно им.

Рыбы

У вас не так часто бывает игривое настроение, так стоит ли пытаться быть серьезными и скучными? Найдите в окружающем мире что-то смешное или забавное и посмейтесь от души!

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