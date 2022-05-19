США хотят снизить доходы России от экспорта нефти

Но как именно - в Белом доме пока не определились

Как пишет в четверг со ссылкой на источники газета The New York Times, Соединенные Штаты прорабатывают ряд мер для снижения доходов России от нефтяного экспорта.

"Администрация Байдена изучает различные типы вторичных санкций, но пока не выработала определенную программу действий, заявили на условиях анонимности представители властей", - говорится в материале.

В частности, речь идет о санкциях против иностранных покупателей российской нефти. Еще один вариант - потребовать от иностранных компаний установить потолок цены (она должна быть ниже рыночной) при закупках нефти из России.

При этом источники уточняют, что подобные действия могли бы привести к ухудшению отношений США с Китаем, Индией и Турцией.

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