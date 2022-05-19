ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США хотят снизить доходы России от экспорта нефти

15:47
  • четверг
  • 19 мая 2022

Но как именно - в Белом доме пока не определились

Как пишет в четверг со ссылкой на источники газета The New York Times, Соединенные Штаты прорабатывают ряд мер для снижения доходов России от нефтяного экспорта.

Bloomberg: Китай решил закупать у России нефть для стратегических резервов
Песков назвал условие продолжения поставок нефти в Европу

"Администрация Байдена изучает различные типы вторичных санкций, но пока не выработала определенную программу действий, заявили на условиях анонимности представители властей", - говорится в материале.

В частности, речь идет о санкциях против иностранных покупателей российской нефти. Еще один вариант - потребовать от иностранных компаний установить потолок цены (она должна быть ниже рыночной) при закупках нефти из России.

При этом источники уточняют, что подобные действия могли бы привести к ухудшению отношений США с Китаем, Индией и Турцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.