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Вспышку оспы в Европе связали с биолабораториями на Украине

18:20
  • четверг
  • 19 мая 2022

Россия усилила меры санитарного контроля на границе

Вирусологи заговорили об опасности новой эпидемии. Речь о заболевании людей оспой обезьян. Такие случаи уже подтверждены в США, Великобритании, Италии и Швеции. Больше всего заразившихся - в Испании и Португалии. В Роспотребнадзоре оценивают риск проникновения редкой инфекции к нам в страну как низкий, однако в целях безопасности на границе усилены меры санитарного контроля. Отечественные специалисты уже разработали тест-систему для выявления оспы обезьян.

Но есть еще одна опасность - параллельно зафиксирована вспышка другой инфекции. В Европе и США растёт число детей, заболевших неизвестным видом гепатита. Учёные пока не могут установить причину возникновения очагов.

"Если брать теоретический аспект на грани конспирологии, то, конечно, можно предположить, что произошла утечка из каких-либо биолабораторий, либо намеренная, либо случайная. И, таким образом, те вирусы, с которыми экспериментировали американские военные, рассчитывая их применить в войне с Россией, они оказались в Европе. Тут мы основываемся на фактах: действительно факт наличия биолабораторий был, факт не только причем на Украине, но и в Грузии, и в некоторых других странах Восточной Европы. Вспышка в Европе хронологически наводит на подобные подозрения", - заявил политолог Александр Камкин.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Лилии Акиньшиной.

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