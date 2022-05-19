Покинувшие "Азовсталь" боевики рассказали об отношении россиян к пленным

Людей кормят и лечат

В Мариуполе продолжается сдача в плен заблокированных на предприятии "Азовсталь" националистов группировки "Азов". Сегодня по объявленному нашим Минобороны гуманитарному коридору подземелья комбината покинули еще почти 800 радикалов, а с 16 мая - более 1700. Для них это был единственный шанс остаться живыми. Многие боевики идут на костылях, наскоро перебинтованные, других несут на носилках. Среди сдавшихся - несколько женщин. Раненым на месте оказывают первую медицинскую помощь и, если требуется, отвозят в больницы на территории ДНР. Как уже неоднократно подчеркивалось, всем пленным гарантировано соблюдение международных конвенций.

Из подземелья "Азовстали" длинной цепочкой выходят боевики. Все с личными вещами, но уже без оружия, его они сами складывают в кузов грузовика на подходе к месту встречи с российскими военными и бойцами ДНР. Затем каждого вышедшего внимательно досматривают. Эта сдача в плен - самая массовая за последние несколько дней. Теперь промзону покидают ещё вполне боеспособные радикалы - внушительная часть того военного контингента, который засел в Мариуполе. Выходящих так много, что процесс растягивается до темноты. Пленных размещают в автобусах и несколькими колоннами вывозят из промзоны.

Из Мариуполя автобусы со сдавшимися в плен националистами приезжают в Новоазовск. Там есть больница, где раненым оказывается вся квалифицированная медицинская помощь. Это на деле показывает, что к пленным относятся гуманно, с соблюдением всех международных конвенций.

Итоги нескольких дней подвели в российском Министерстве обороны. Там озвучили точные цифры - сколько боевиков с Азовстали сложили оружие.

"За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российская сторона неоднократно подчеркивала бессмысленность сопротивления. Коридоры для выхода с "Азовстали" боевикам предоставлялись постоянно, с полным соблюдением режима тишины. Переговоры проходили с участием ООН и Международного комитета Красного Креста. Представители этой гуманитарной организации уже побывали в новоазовской больнице и в лагере для пленных под Еленовкой. Был там и представитель Украины. Делегации всё показали. Пленные подтвердили, что они находятся в более чем гуманных условиях. На окнах даже нет решеток.

- Вот наше расположение. Матрасы, одеяла. Все имеется. Спальных мест всем хватает. У меня есть раненые ребята. Ждем сейчас медика. Он сейчас подойдет. Время перевязки как раз скоро будет. - Хорошие условия содержания. Питание - более чем. Отношение хорошее. - Нас сегодня водили в столовую, с утра был супчик с макаронами. В обед был супчик и каша. Ужина еще не было. Ужин ждем.

Над пленными никто не издевается. При добровольной сдаче оружия гарантируется соблюдение всех международных конвенций. Российская сторона и ДНР свои обязательства выполняют в полном объёме.

- Я вообще не знал, чего ожидать на самом деле. Но в принципе получилось лучше, чем ждал. Нормально все. Никаких замечаний. Все лояльны, никто не оскорбляет, на личности не переходит.

Всё это результат сложнейшей операции, которая принудила боевиков сдаться в плен, укрывавшихся в хорошо укрепленных подземных сооружениях. Процесс их выхода продолжится - условия созданы. А после полной проверки территории "Азовстали" можно будет сказать, что переломлена самая серьезная и мотивированная группировка националистов, на которой держалось оборона юга Донбасса.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". Мариуполь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"