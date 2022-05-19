Собянин сообщил об активной фазе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Строители ведут проходку тоннелей между "Карамышевской" и "Звенигородской" и готовят площадки на месте будущих станций

Московские метростроители переходят к активной фазе работ на Рублёво-Архангельской линии подземки. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Сергей Собянин. Сейчас ведется проходка тоннелей между "Карамышевской" и "Звенигородской" и готовятся площадки на месте будущих станций. Новый метрорадиус длиной почти 20 километров соединит "Сити" с западными районами столицы и развивающейся территорией за МКАД - в Рублёво-Архангельском.

От "Народного ополчения" к "Звенигородской" движется "Натали". Параллельно работает "Виктория". Тоннелепроходческие щиты прокладывают путь между будущими станциями новой Рублёво-Архангельской линии метро. Протяженность каждого из тоннелей составит более полутора километров.

"Щит "Натали" ведет сооружение левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Карамышевская" и "Звенигородская", соседний правый тоннель строит щит "Виктория". В процессе строительства щиты пройдут над тоннелями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от "Хорошевской" до "Народного ополчения", под Звенигородским шоссе и эстакадой съезда на ул. Мнёвники, а также вблизи храма Александра Невского", - заявил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Первый участок новой линии - от "Делового центра" до "Шелепихи" - открыли еще в феврале 2018 года. Пока он является частью Большой кольцевой линии.

"На данном участке ТПК применялись шпалы-коротыши с прорезиненной прокладкой, которая поглощает шум и вибрацию. Тем самым в вагоне и на станции становится тише", - рассказал Александр Стрепетов, ведущий инженер службы проектирования подрядной организации.

Белый, черный и желтый - основные цвета новой станции метро. Яркости добавляет желтый потолок. Система освещения – современная, светодиодная.

От "Шелепихи" до "Липовой Рощи" строится второй участок Рублево-Архангельской линии. Длина - около 19 километров. 6 новых станций пройдут через западные районы Москвы и городские округа области. В будущем возможно продление Рублево- Архангельской линии ещё дальше за МКАД и в сторону центра - до ЗИЛа. Важная функция этой ветки - соединение двух деловых центров столицы. Рублево-Архангельская линия метро свяжет "Москву-Сити" с новым бизнес-кварталом в Западном административном округе. Куда добираться не так-то просто.

"В северо-западной части города есть две линии подземки, но они работают в режиме перегрузки. После ввода Рублёво-Архангельской линии на Арбатско-Покровской ветке метро станет значительно свободнее. В первый участок Рублёво-Архангельской линии войдут станции от "Делового центра" до "Шелепихи". Сейчас они в составе БКЛ, потом переключим их на новую линию. Второй участок - от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" - мы начали строить в этом году. Далее ветка пойдёт за МКАД. Она охватит четыре района: Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Строгино и Кунцево, затронет два подмосковных округа", - написал мэр Москвы Сергей Собянин во "ВКонтакте".

Транспортная доступность одновременно улучшится и Москве, и в области. Метро появится в пешей доступности ещё почти у полумиллиона человек: в районах Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники. Для них время в пути сократится в 1,5 раза. В перспективе Рублёво-Архангельскую линию метро планируется соединить с Бирюлёвской. Так Москва получит новую линию, которая охватит районы города, не заходя в центр. Завершить этот проект планируют до 2027 года.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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