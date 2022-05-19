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Европарламент одобрил санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера за связи с Россией

16:01
  • четверг
  • 19 мая 2022

Политика уже лишили части привилегий

Европарламент в четверг, 19 мая, предложил ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, если он не покинет занимаемые в настоящее время должности в российских компаниях. Брюссель может заблокировать все европейские активы Шрёдера.
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Шрёдер в настоящее время председательствует в совете директоров "Роснефти". В феврале 2022 года он был выдвинут в состав совета директоров "Газпрома", где занял место зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Шрёдер также имеет статус иностранного члена Российской академии наук и является почетным доктором наук Санкт-Петербургского университета.

Как сообщает Die Welt, санкции также грозят экс-министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая, как и Шрёдер, состоит в совете директоров "Роснефти".

В Германии бюджетный комитет бундестага также принял меры в отношении бывшего канцлера — его лишили части привилегий, которые полагаются экс-главе федерального правительства, сообщает РИА Новости.

Недовольство европейских политиков вызывает то, что Герхард Шрёдер продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на проведение ею спецоперации по защите республик Донбасса.

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