Европарламент одобрил санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера за связи с Россией

Политика уже лишили части привилегий

Европарламент в четверг, 19 мая, предложил ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, если он не покинет занимаемые в настоящее время должности в российских компаниях. Брюссель может заблокировать все европейские активы Шрёдера.

Шрёдер в настоящее время председательствует в совете директоров "Роснефти". В феврале 2022 года он был выдвинут в состав совета директоров "Газпрома", где занял место зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Шрёдер также имеет статус иностранного члена Российской академии наук и является почетным доктором наук Санкт-Петербургского университета.

Как сообщает Die Welt, санкции также грозят экс-министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая, как и Шрёдер, состоит в совете директоров "Роснефти".

В Германии бюджетный комитет бундестага также принял меры в отношении бывшего канцлера — его лишили части привилегий, которые полагаются экс-главе федерального правительства, сообщает РИА Новости.

Недовольство европейских политиков вызывает то, что Герхард Шрёдер продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на проведение ею спецоперации по защите республик Донбасса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"