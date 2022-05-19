Власти Италии допустили отказ от российского газа через 2 года

Премьер Марио Драги призвал продолжать санкционное давление на Москву

Европарламент одобрил санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и экс-главы австрийской дипломатии Карин Кнайсль. Они стали жертвами охоты на ведьм за контакты с российскими госкорпорациями. Политиков грозят лишить статусных привилегий и даже заморозить их активы. Западу не осталось ничего другого, кроме как чистить свои ряды, после того как союзники не смогли договориться об усилении давления на нашу страну, а инструменты для этого почти исчерпаны. Предыдущие рестрикции оказались неэффективными и только больно ударили по самим инициаторам.

НАТО необходимо адаптироваться к современным условиям, и организация с этой задачей успешно справится. Такое оптимистичное заявление прозвучало на заседании военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов.

"Мы самый успешный альянс в истории благодаря двум моментам: во-первых, нашей способности объединяться и, во-вторых, нашей способности меняться. И теперь началась новая эра для НАТО, потому что ситуация на Украине поставила нас перед новой стратегической реальностью", - заявил Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО.

Но эти почти рекламные лозунги всё больше расходятся с реальностью. Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО буксует всё сильнее. Сначала Турция заблокировала начало переговоров. Теперь также жёстко высказывается и Хорватия. Президент Зоран Миланович посчитал, что Анкара пытается по максимуму использовать сложившуюся ситуацию для решения собственных интересов, чем Загреб хуже?

"Если мы ратифицируем эту инициативу молча, то мы пожертвуем, если так можно выразиться, наше последнее фамильное серебро - единственный инструмент и рычаг воздействия, который у нас есть на данный момент для решения наших собственных проблем", - сообщил президент Хорватии Зоран Миланович.

Но в Вашингтоне считают, что время решать проблемы стран ЕС не настало. Главное - как можно скорее разобраться с Москвой. Об этом откровенно рассказал бывший президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с российскими пранкерами. Вован и Лексус позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

"Ваша миссия - уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. И я, конечно, на это надеюсь", - сообщил бывший президент США (2001-2009 гг.) Джордж Буш.

Градус абсурдности у оголтелой русофобии Запада продолжает повышаться. Европарламент призвал ввести санкции против бывшего канцлера Герхарда Шрёдера за его связь с Россией. В Германии его уже лишили части заслуженных привилегий. Под ограничительные меры Евросоюза может попасть и Карин Кнайсль - бывшая глава австрийского МИДа. Вместе со Шрёдером она аффилирована с российской корпорацией "Роснефть".

Кроме того, в августе 2018 года Владимир Путин присутствовал на свадьбе Кнайсль в качестве почётного гостя. Остатки здравого смысла ЕС пока сохраняет только по одному вопросу, из-за которого США продолжает давить на своих европейских партнёров. Одномоментный отказ от российского газа невозможен.

"Оценки правительства показывают, что мы сможем стать независимыми от российского газа во второй половине 2024 года. И мы должны продолжать санкционное давление на Москву, чтобы усадить её за стол переговоров", - убежден премьер Италии Марио Драги.

"Кто-то может подумать, что мы недостаточно поддерживаем Украину. Но это далеко не так. И я хочу ещё раз подчеркнуть: в том, что мы помогаем обороняться стране, которая подверглась нападению, нет никакой эскалации", - сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Продолжат поддерживать Киев и экономически. Министры финансов стран "Большой семёрки" договорились выделить ещё 15 миллиардов евро на помощь Украине. На этом фоне в самих помогающих странах всё острее встаёт вопрос продовольственной безопасности.

В Великобритании, например, из-за растущей инфляции решили меньше кормить детей. В школьных столовых сократят порции, а готовить будут из более дешёвых ингредиентов. Искать выход из сложной ситуации будет специальный альянс представителей стран G7, который решено создать в ближайшее время. Пока эту проблему решают привычным образом.

"Сплошные грузовики. Колонна растянулась на 40 километров. Латвийские, литовские, болгарские номера. Что везут? Продовольствие с Украины. Оно, по их убеждению, нужно в Европе, а не несчастным бойцам вооружённых сил Украины, которых кинули и предали все. А теперь ещё и есть будет нечего", - пишет представитель МИД России Мария Захарова.

Владимир Зеленский, который не так давно отменил квоты на вывоз зерна из своей страны, происходящее словно и не замечает. Сегодня в своём блоге он появился не с объяснениями, что граждане его страны будут есть в ближайшее время, а с поздравлениями. "Желаю здоровья: сильная, смелая, несломленная и свободная. С днем вышиванки, Украина!" - огорошил Зеленский.

В буквальном смысле с огоньком отметили Международный день вышиванки беженцы с Украины в немецком городке Вульфен. Решив продемонстрировать своё отношение к России, они устроили показательное сожжение триколора прямо в доме, в котором их приютила местная семья. В итоге пламя украинского патриотизма спалило строение целиком.

Оксана Фомичева, Юлия Олейник. "ТВ Центр".

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