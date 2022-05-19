Роскачество выявило 20% молочного фальсификата на российских прилавках

Проверено ультрапастеризованное молоко 69 торговых марок

Роскачество выявило существенную долю фальсификата при проверке ультрапастеризованного молока. По данным экспертизы, каждый пятый образец не соответствует требованиям. Всего было проверено молоко 69 торговых марок.

"В составе продукции "Баба Маня", "Бидончик", "Горошек (Молоком)", "Кто сказал МУ!", "Кошкин дом", "Летнее утро"… "Просто молоко", "Эконом" и Pro Milker обнаружены фитостерины, которые говорят о фальсификации растительными жирами. Таким образом, каждое пятое ультрапастеризованное молоко, исследованное в 2022 году, - фальсификат", - сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, выяснилось, что часть фальсифицированного ультрапастеризованного молока для разных производителей и под разными торговыми марками изготавливала одна и та же подмосковная фирма - ООО "Молоком". Роскачеством забракован продукт четырех марок этой фирмы: "Баба Маня", "Горошек", "Кошкин дом" и "Молоком".

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