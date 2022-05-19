ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Си Цзиньпин заявил о рисках обеспечения безопасности за счет других

16:08
  • четверг
  • 19 мая 2022

Председатель КНР призвал страны БРИКС вести тесное взаимодействие

Председатель КНР Си Цзиньпин направил видеопослание участникам встречи министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия - Россия - Индия - Китай - ЮАР), в котором, в частности, высказался о геополитических рисках.

Си Цзиньпин предостерег от объединения стран в группировки
Лавров обсудил ситуацию на Украине с послами стран БРИКС

"История и реальность говорят нам, что одностороннее стремление к собственной безопасности за счет принесения в жертву безопасности других стран может лишь создать новые противоречия и риски", - сказал китайский лидер (цитата по РИА "Новости").

Он также призвал страны БРИКС вести тесное взаимодействие по основным международным и региональным вопросам, укреплять политическое сотрудничество в сфере безопасности, учитывать интересы и озабоченности друг друга.

По словам Си Цзиньпина, необходимо выступать против гегемонизма и политики силы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.