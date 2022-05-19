Си Цзиньпин заявил о рисках обеспечения безопасности за счет других

Председатель КНР призвал страны БРИКС вести тесное взаимодействие

Председатель КНР Си Цзиньпин направил видеопослание участникам встречи министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия - Россия - Индия - Китай - ЮАР), в котором, в частности, высказался о геополитических рисках.

"История и реальность говорят нам, что одностороннее стремление к собственной безопасности за счет принесения в жертву безопасности других стран может лишь создать новые противоречия и риски", - сказал китайский лидер (цитата по РИА "Новости").

Он также призвал страны БРИКС вести тесное взаимодействие по основным международным и региональным вопросам, укреплять политическое сотрудничество в сфере безопасности, учитывать интересы и озабоченности друг друга.

По словам Си Цзиньпина, необходимо выступать против гегемонизма и политики силы.

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