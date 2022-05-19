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Попавший под санкции Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер

16:26
  • четверг
  • 19 мая 2022

Предприниматель и тренер прожили в браке 30 лет

Миллиардер Алишер Усманов решил развестись с тренером, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (далее — ВФХГ) Ириной Винер-Усмановой. Мировой судья в Москве рассмотрит этот вопрос 7 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Усманов выступает в этом гражданском деле истцом, а Винер — ответчиком.

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Беседа между представителями сторон состоялась сегодня, 19 мая, после чего супругам дали две недели на принятие окончательного решения. О разделе нажитого имущества пока не сообщается.

Алишер Усманов и Ирина Винер поженились в 1992 году. Они состояли в отношениях почти полвека, из которых 30 лет прожили в браке.

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28 февраля 68-летний Усманов попал под персональные санкции Евросоюза — одновременно с миллиардерами Алексеем Мордашовым, Геннадием Тимченко, Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Александром Пономаренко. ЕС ввел санкции спустя четыре дня после начала российской специальной военной операции на Украине.

Против 73-летней Винер-Усмановой санкции ввела Латвия. Причиной запрета на въезд от 9 мая стала активная позиция президента ВФХГ в поддержку политики России по ситуации вокруг Украины.

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