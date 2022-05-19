Бюджет Херсонской области утвердили в рублях

В нем учтены в том числе расходы на выплату пенсий

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что новый бюджет региона утвердили в рублях.

"В нем учтены расходы на оплату труда работников исполнительных органов власти, затраты на оплату социальных направлений, выплату пенсий", - сказал Сальдо (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что бюджет пока только расходный.

Прежде глава региона объявил, что в будущем Херсонская область трансформируется в субъект России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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