Бюджет Херсонской области утвердили в рублях

В нем учтены в том числе расходы на выплату пенсий
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что новый бюджет региона утвердили в рублях.
"В нем учтены расходы на оплату труда работников исполнительных органов власти, затраты на оплату социальных направлений, выплату пенсий", - сказал Сальдо (цитата по РИА "Новости").
Он добавил, что бюджет пока только расходный.
Прежде глава региона объявил, что в будущем Херсонская область трансформируется в субъект России.
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