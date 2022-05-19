Аварийность на объектах ЖКХ в России снизилась

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства, что в стране снижается количество аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

"За прошлый сезон таких случаев стало меньше почти на 6%. В топливно-энергетическом комплексе число инцидентов снизилось на 11%", - уточнил глава кабмина, которого цитирует ТАСС.

По словам председателя правительства, необходимо, чтобы как можно скорее устранялись последствия подобных происшествий. Также Мишустин обратил внимание на то, что регионам нужны резервные мощности для оперативного возобновления снабжения.

Ранее заместитель главы Минстроя Алексей Ересько сообщил, что 1 июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"