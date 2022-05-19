Россия вывела на орбиту военный спутник

С аппаратом установлена связь

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" успешно вывела на орбиту военный спутник. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пуск выполнил боевой расчёт Космических войск ВКС с космодрома Плесецк в Архангельской области в 11:03 по московскому времени. Подготовительные операции и сам старт прошли в штатном режиме.

Выведенный на целевую орбиту аппарат получил наименование "Космос-2556", передает "ТВ Центр". С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют исправно.

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