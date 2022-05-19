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Регистрация на второй сезон проекта "ТопБЛОГ" открыта до конца мая

18:40
  • четверг
  • 19 мая 2022

Эксперты обучат всех желающих от 14 лет создавать вовлекающий контент в соцсетях

Началась регистрация на второй сезон проекта "ТопБЛОГ" платформы "Россия – страна возможностей". Об этом "ТВ Центру" сообщили организаторы.

В ходе "ТопБЛОГ" известные блогеры и эксперты обучат всех желающих от 14 лет создавать вовлекающий контент в социальных сетях. Акцент сделают на обучении по ведению блогов в российских соцсетях: "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", RUTUBE, YAPPY.

Зарегистрироваться на "ТопБЛОГ" можно до конца мая на официальном сайте проекта.

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