Глава "Росатома" доложил Путину о ликвидации загрязнений в Усолье-Сибирском

Первоочередные работы завершены, и в этом году госкорпорация приступит к "системной ликвидации"

Глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал президенту Владимиру Путину о последних достижениях госкорпорации.

По словам Лихачева, 20% электроэнергии в стране сейчас вырабатывается на АЭС. За 10 лет введены в строй 11 блоков. Запланировано строительство еще 16. При этом корпорация занимается не только электроэнергетикой, но и производит высокотехнологичную продукцию для самых разных отраслей. Это, в частности, современная медицинская техника, программное обеспечение для квантовых процессоров, композитные материалы. Для отечественных нефтегазовых компаний предприятия "Росатома" сейчас осваивают выпуск оборудования для производства сжиженного газа и добычи труднодобываемых углеводородов. Еще одно направление деятельности - экология.

"Запущена система контроля промышленных отходов первого и второго класса опасности, более 25 тысяч пользователей. Мы завершили в сентябре прошлого года в Челябинске работу по свалке бытовых отходов. И все необходимые первоочередные работы провели в Усолье-Сибирском и на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате", - сообщил Лихачев.

"Что сделали в Усолье-Сибирском?" - поинтересовался Путин.

"Там полностью разобран цех ртутного электролиза, ликвидированы все последствия. Начали работать с нефтяной линзой, где были опасности схода отходов в Ангару. Подготовили все проектные работы, чтобы полномасштабно в этом году приступить уже к системной ликвидации", - заявил глава "Росатома".

"Росатом", безусловно, один из наших технологических лидеров. Надеюсь, что эта тенденция сохранится. Мы говорили про материалы - сразу многим отраслям помогли, начиная от авиастроения и заканчивая медициной", - сказал президент России.

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