"День цифры" научит детей безопасности в интернете

Образовательный проект запускает Минцифры совместно с Минпросвещения

Минцифры России совместно с Минпросвещения России, а также АНО "Цифровая экономика" запускает образовательный проект в сфере информационных технологий для детских лагерей "День цифры", сообщили в информационном центре правительства Москвы.

"Проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время летнего отдыха в детском лагере", - говорится в сообщении.

Программа этой игры занимает один лагерный день: сначала ребята совместно с вожатыми пройдут квест, затем на основе полученных практических знаний построят "цифровой лагерь будущего", а после - поучаствуют в интеллектуальном квизе. Каждый этап адаптирован под три возрастные категории (7-11, 12-15, 16-17 лет).

"Безопасность в интернете - один из самых важных вопросов, с которыми сегодня сталкиваются как взрослые, так и дети. Согласно недавним исследованиям, уже у 93% учеников в начальной школе сеть смартфон, обойтись без него не могут 80% детей", - отметила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

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