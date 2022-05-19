ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"День цифры" научит детей безопасности в интернете

17:29
  • четверг
  • 19 мая 2022

Образовательный проект запускает Минцифры совместно с Минпросвещения

Минцифры России совместно с Минпросвещения России, а также АНО "Цифровая экономика" запускает образовательный проект в сфере информационных технологий для детских лагерей "День цифры", сообщили в информационном центре правительства Москвы.

Ведущий американский провайдер интернета прекращает сотрудничество с Россией
Лукашенко предложил России китайский сценарий интернета

"Проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время летнего отдыха в детском лагере", - говорится в сообщении.

Программа этой игры занимает один лагерный день: сначала ребята совместно с вожатыми пройдут квест, затем на основе полученных практических знаний построят "цифровой лагерь будущего", а после - поучаствуют в интеллектуальном квизе. Каждый этап адаптирован под три возрастные категории (7-11, 12-15, 16-17 лет).

"Безопасность в интернете - один из самых важных вопросов, с которыми сегодня сталкиваются как взрослые, так и дети. Согласно недавним исследованиям, уже у 93% учеников в начальной школе сеть смартфон, обойтись без него не могут 80% детей", - отметила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Образовательный проект для детских лагерей "День цифры"
Образовательный проект для детских лагерей "День цифры"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.