"Снесет полберега континента": Рогозин о мощности ракеты "Сармат"

Испытания комплекса провели в апреле

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" рассказал о мощности межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится", - сказал Рогозин (цитата по РИА "Новости").

Ранее в апреле в рамках испытаний ракета "Сармат" была выпущена из шахтной установки космодрома Плесецк. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.

"Сармат" поступит на вооружение РВСН после завершения программы испытаний. Головной ракетный полк уже готовится к перевооружению на новый комплекс.

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