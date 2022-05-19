ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров

18:28
  • четверг
  • 19 мая 2022

Работают они добровольно и безвозмездно

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", что спецоперация России на Украине заканчивает войну, которая идет восемь лет в Донбассе.

Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе комбата "Спарты"
Беженцам из Украины и Донбасса помогают найти работу в России

Как напомнил спикер, восемь лет длится трагедия людей, единственным требованием которых было говорить по-русски.

"У нас сегодня 75 тысяч человек в стране добровольно, безвозмездно осуществляют волонтерскую деятельность, помощь", - добавил Кириенко (цитата по РИА "Новости").

По его словам, работают волонтеры в том числе в пунктах комплектации помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Погрузка гуманитарной помощи волонтерами
Погрузка гуманитарной помощи волонтерами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.