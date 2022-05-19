Гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров

Работают они добровольно и безвозмездно
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", что спецоперация России на Украине заканчивает войну, которая идет восемь лет в Донбассе.
Как напомнил спикер, восемь лет длится трагедия людей, единственным требованием которых было говорить по-русски.
"У нас сегодня 75 тысяч человек в стране добровольно, безвозмездно осуществляют волонтерскую деятельность, помощь", - добавил Кириенко (цитата по РИА "Новости").
По его словам, работают волонтеры в том числе в пунктах комплектации помощи.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"