Гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров

Работают они добровольно и безвозмездно

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", что спецоперация России на Украине заканчивает войну, которая идет восемь лет в Донбассе.

Как напомнил спикер, восемь лет длится трагедия людей, единственным требованием которых было говорить по-русски.

"У нас сегодня 75 тысяч человек в стране добровольно, безвозмездно осуществляют волонтерскую деятельность, помощь", - добавил Кириенко (цитата по РИА "Новости").

По его словам, работают волонтеры в том числе в пунктах комплектации помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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