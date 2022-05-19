Начальники Генштабов России и США обсудили Украину

Стороны провели телефонный разговор

В четверг по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны.

"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.

Ранее в мае Украину обсуждали министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин. Какие конкретно темы были затронуты, не уточняется.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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