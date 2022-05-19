Кириенко указал на плохое отношении Запада к школьникам из России

Учащихся начали массово выгонять
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил в ходе выступления на марафоне "Новые горизонты", что страны Запада начали массово выгонять российских школьников и студентов на фоне происходящего на Украине.
Как заметил Кириенко, эти учащиеся честно сдавали экзамены и платили деньги за свое обучение.
"Вот это уже совсем несправедливая история", - добавил спикер.
Он также обратил внимание на ситуацию в спорте, где россиян не допустили до до Паралимпиады. "Я извиняюсь, ну сволочи, так же нельзя", - возмутился первый замглавы АП (цитата по РИА "Новости").
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"