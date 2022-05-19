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Кириенко указал на плохое отношении Запада к школьникам из России

19:16
  • четверг
  • 19 мая 2022

Учащихся начали массово выгонять

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил в ходе выступления на марафоне "Новые горизонты", что страны Запада начали массово выгонять российских школьников и студентов на фоне происходящего на Украине.

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Как заметил Кириенко, эти учащиеся честно сдавали экзамены и платили деньги за свое обучение.

"Вот это уже совсем несправедливая история", - добавил спикер.

Он также обратил внимание на ситуацию в спорте, где россиян не допустили до до Паралимпиады. "Я извиняюсь, ну сволочи, так же нельзя", - возмутился первый замглавы АП (цитата по РИА "Новости").

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.

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