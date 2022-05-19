"Аэромакс" показал на выставке гражданский грузовой беспилотник

Аппарат способен перевозить до 300 килограммов

На Международной выставке вертолётной индустрии, которая открылась сегодня в Подмосковье, российские разработчики презентовали уникальный гражданский грузовой беспилотник SH-750. Он способен перевозить до 300 килограммов. Аппарат может быть задействован в тушении пожаров, сельхозработах, строительстве, охране окружающей среды и других сферах. На начальном этапе его планируют использовать в рамках программы экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных авиасистем на территории пяти российских регионов.

Этот гражданский беспилотник - новейшая разработка российской высокотехнологичной компании "Аэромакс". Его представили на ежегодной выставке вертолётной индустрии HeliRussia. Весит он всего 750 килограммов, а в воздух может поднять до трёхсот килограммов груза вместе с топливом. За один рейс проходит до 600 километров. И это не предел для такой авиации. Готовится к выпуску ещё один летательный аппарат.

"На выставке мы также представили модель перспективного нашего беспилотника. Взлётная масса - 3 тысячи килограммов, который может нести полезную нагрузку до тысячи килограммов. Аналогов в России нет. Заказчики подтверждают, что востребованность и применимость этого беспилотного летательного аппарата будет большой", - заявил Александр Курников, заместитель директора дивизиона по обследованию и мониторингу ООО "Аэромакс".

На видео - тестирование одного из беспилотников "Аэромакса". Он успешно показал себя в зимних условиях на Ямале: доставил посылки "Почты России" из Салехарда в село Аксарку и обратно.

"Мы можем обеспечить регулярность перевозок между удалёнными точками там, где отсутствует дорожная сеть и где экономически невыгодны большие вертолёты", - рассказал Курников.

Кроме того, такие беспилотные авиационные системы подходят для обследования ЛЭП и проведения сельхозработ. С их помощью можно наблюдать за экологической обстановкой, находить очаги возгорания в лесу и даже тушить пожары.

Ксения Игнатова, Юрий Тимошин и Михаил Лукин. "ТВ Центр".

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