Проблему ожирения в США решили отменить ради экономии бюджета

Сам термин, якобы оскорбляющий людей, предлагают запретить, заменив на "человек с большим телом"

В США нашли новый способ, как быстро и без особых усилий победить в стране ожирение. Поскольку за годы борьбы медики так и не смогли остановить распространение этого заболевания среди американского населения, ситуацию в свои руки решили взять вездесущие цензоры. С их подачи на государственном уровне уже подверглись пересмотру понятия семьи, брака, пола. Теперь они предлагают запретить термин "ожирение". Якобы он оскорбляет чувства людей и должен приравниваться к расизму. Эксперты же убеждены, что под "соусом" толерантности власти на деле внедряют инициативы, которые позволят ещё больше экономить на здоровье граждан.

Бодипозитив в США выходит на качественно новый уровень. Если раньше никакого негатива в адрес пышек и толстяков не должно было звучать в рекламных компаниях, с экрана и со сцены, то теперь добрались до медицинских кругов. Иллинойский университет Чикаго предложил запретить термин "ожирение". Прогрессивные учёные утверждают, что он не просто звучит оскорбительно, но и попахивает дискриминацией. Указание на лишний вес следует приравнять к расизму. А вместо ненавистного "ожирения" использовать мягкий и нежный термин "человек с большим телом". Плотные ряды тех, кто всю свою жизнь считал, что хорошего человека должно быть много, ликуют. Они ведь давно об этом говорили!

— То, что ты жирная, не значит, что ты некрасивая. Даже в таком весе можно чувствовать себя комфортно. Люди должны себя принять и не извиняться за это.

Запрет на ожирение вызвал неоднозначную реакцию и у простых американцев, и у специалистов. В стране с лишним весом - больше 40% населения. К 2030 году, по данным агентства Bloomberg, ожирение коснётся каждого второго американца. В прошлом году от диабета в стране умерли более 100 тысяч человек, это рекорд. Страдает боеспособность государства - избыточный вес у каждого пятого американского моряка. Да что там ВМС США! Фитнес-залы скоро останутся без тренеров. Им просто нечего будет делать со своими подопечными. Разве что хвалить за набранные килограммы.

"Запрещено говорить, что плохо быть толстым, что плохо быть слабым, больным. Вот это всё запрещено. Получается, что у людей, которые работают с больными ожирением, с лишним весом, у них очень сильно арсенал средств сужен. Как таких людей прошибить? Как мотивировать?" - прокомментировал Алексей Калиничев, врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог.

Но дело здесь вовсе не в пугающей цифре на весах, считают политологи.

"В Америке была попытка запретить слово "толстый" и заменить его словом "человек, которому брошен горизонтальный вызов". Мы все понимаем, что это как раз лицемерие. За прекрасными словами скрывается всё более и более тяжелая экономическая реальность. Просто о ней как бы нельзя говорить", - сказал политолог Дмитрий Бабич.

Если следующим шагом ультралиберальный американский мир вслед за термином отменит и диагноз, то многое встаёт на свои места. Это же какая экономия средств государственной системы медицинского страхования. Ведь в США давно существует программа лечения ожирения по страховке - в её рамках те, чей индекс массы тела подходит под диагноз "ожирение", получают бесплатно не только лекарства, подавляющие аппетит и специальное питание, им делают дорогостоящие операции по ушиванию желудка.

"Люди, имеющие диагноз "ожирение", у них обычно достаточно много сопутствующих заболеваний. Очень часто у них уже третья, а то и вторая группа инвалидности. Они, скорее всего, получают те или иные лекарства бесплатно", - заявил Калиничев.

США десятилетиями не жалели денег - на исследования, пропаганду здорового образа жизни, запрет вредных продуктов. Людей убеждали, лечили, спасали. А если ожирение взять и отменить, то средства фонда ОМС можно сэкономить. К тому же ставшие в одночасье официально, на бумаге, абсолютно здоровыми люди будут слышать в свой адрес только комплименты.

Не зря так сладкоголосо поёт новый американский стандарт красоты - темнокожая Бэль из "Красавицы и чудовища". Она наконец-то не толстая. Она милая и здоровая.

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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