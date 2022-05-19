США отчитались о химическом разоружении

Уничтожена последняя ракета М55 с газом VX

Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты уничтожили последнюю ракету М55, в которой содержался газ VX - боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

"Мы очень рады, что достигли ключевого этапа на пути к полному химическому разоружению", - добавили в ведомстве.

Там также отметили, что действуют в рамках выполнения международной Конвенции по запрещению химического оружия.

Согласно отчету оборонного ведомства США, с июля 2021 года по май 2022-го в стране было ликвидировали около 18 тысяч ракет M55. Ожидается, что оставшийся запас химоружия уничтожат до 2023 года.

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