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Умер оскароносный композитор Вангелис

20:07
  • четверг
  • 19 мая 2022

Автор легендарного саундтрека к "Бегущему по лезвию"

В возрасте 79 лет умер греческий композитор Вангелис, пишет газета "Катимерини".

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Уточняется, что композитор (полное имя - Эваангелос Одиссееас Папатанасииу) скончался поздно вечером 17 мая. Точная причина смерти не названа.

Вангелис родился 17 марта 1943 года в греческом городе-порте Волос. Профильного образования не получал, учился в Сорбонне, при этом эксперты называют его пионером электронного звука.

Композитор получил "Оскар" за саундтрек к фильму "Огненные колесницы" 1982 года. Также писал музыку для таких картин, как "Бегущий по лезвию", "Александр" и "Эль Греко".

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Композитор Вангелис Одиссеас Папатанасиу
Композитор Вангелис Одиссеас Папатанасиу
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