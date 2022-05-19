Умер оскароносный композитор Вангелис

Автор легендарного саундтрека к "Бегущему по лезвию"

В возрасте 79 лет умер греческий композитор Вангелис, пишет газета "Катимерини".

Уточняется, что композитор (полное имя - Эваангелос Одиссееас Папатанасииу) скончался поздно вечером 17 мая. Точная причина смерти не названа.

Вангелис родился 17 марта 1943 года в греческом городе-порте Волос. Профильного образования не получал, учился в Сорбонне, при этом эксперты называют его пионером электронного звука.

Композитор получил "Оскар" за саундтрек к фильму "Огненные колесницы" 1982 года. Также писал музыку для таких картин, как "Бегущий по лезвию", "Александр" и "Эль Греко".

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