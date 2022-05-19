СКР расследует обстрелы Курской и Белгородской областей

Ведомство возбудило новые уголовные дела

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов сел в Белгородской и Курской областях со стороны Украины. Об этом пресс-служба ведомства написала в Telegram.

17 мая участники украинских вооруженных формирований обстреляли объекты гражданской инфраструктуры посёлка городского типа Тёткино и села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. В этот же день ВСУ совершен обстрел села Безымено Грайворонского района Белгородской области. В результате мирный житель получил осколочное ранение.

18-19 мая ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Алексеевка и Тёткино Курской области, а также села Солохи Белгородской области. В результате погиб мирный житель, осколочные ранения получили два человека.

Ранее в СКР сообщили, что допросят боевиков "Азовстали", которые сдались в плен России. Их проверят на причастность к преступлениям против гражданского населения.

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