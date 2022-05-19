ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СКР расследует обстрелы Курской и Белгородской областей

20:05
  • четверг
  • 19 мая 2022

Ведомство возбудило новые уголовные дела

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов сел в Белгородской и Курской областях со стороны Украины. Об этом пресс-служба ведомства написала в Telegram.

Покинувшие "Азовсталь" боевики рассказали об отношении россиян к пленным
Начальники Генштабов России и США обсудили Украину
Гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров

17 мая участники украинских вооруженных формирований обстреляли объекты гражданской инфраструктуры посёлка городского типа Тёткино и села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. В этот же день ВСУ совершен обстрел села Безымено Грайворонского района Белгородской области. В результате мирный житель получил осколочное ранение.

18-19 мая ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Алексеевка и Тёткино Курской области, а также села Солохи Белгородской области. В результате погиб мирный житель, осколочные ранения получили два человека.

Ранее в СКР сообщили, что допросят боевиков "Азовстали", которые сдались в плен России. Их проверят на причастность к преступлениям против гражданского населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Обстрел со стороны Украины
Обстрел со стороны Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.