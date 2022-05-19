ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НАТО увеличила число сил в состоянии высокой степени боеготовности

20:31
  • четверг
  • 19 мая 2022

Данные озвучил американский генерал Тод Уолтерс

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс сообщил об увеличении числа сил альянса в состоянии высокой степени боеготовности.

WP: в НАТО произошел раскол из-за масштабов присутствия в Восточной Европе
Матвиенко заверила в безопасности России после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

"Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тыс. человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности", - сказал генерал (цитата по ТАСС).

Он добавил, что также в режиме готовности находятся более 20 кораблей. Альянс готовится применять "всеобъемлющее сдерживание" на Балтике и в районе Черного моря.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие. В НАТО при этом неоднократно подчеркивали, что военнослужащие альянса не будут направлены в зону боевых действий. Брюссель не намерен ввязываться в прямое противостояние с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.