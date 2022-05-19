НАТО увеличила число сил в состоянии высокой степени боеготовности

Данные озвучил американский генерал Тод Уолтерс

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс сообщил об увеличении числа сил альянса в состоянии высокой степени боеготовности.

"Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тыс. человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности", - сказал генерал (цитата по ТАСС).

Он добавил, что также в режиме готовности находятся более 20 кораблей. Альянс готовится применять "всеобъемлющее сдерживание" на Балтике и в районе Черного моря.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие. В НАТО при этом неоднократно подчеркивали, что военнослужащие альянса не будут направлены в зону боевых действий. Брюссель не намерен ввязываться в прямое противостояние с Россией.

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