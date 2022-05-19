В ДНР в плен сдались 20 украинских десантников

Этим они сохранили себе жизни, сообщила Народная милиция республики

Народная милиция ДНР сообщила в Telegram, что за минувшие сутки 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

"Двадцать военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни", - сказано в посте.

Также сообщается, что силы ДНР совместно с российскими войсками уничтожили один танк, две БМП, восемь огневых точек и более 30 украинских военных.

Захвачены три БМП, два БТР и один танк Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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