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В ДНР в плен сдались 20 украинских десантников

20:47
  • четверг
  • 19 мая 2022

Этим они сохранили себе жизни, сообщила Народная милиция республики

Народная милиция ДНР сообщила в Telegram, что за минувшие сутки 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

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"Двадцать военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни", - сказано в посте.

Также сообщается, что силы ДНР совместно с российскими войсками уничтожили один танк, две БМП, восемь огневых точек и более 30 украинских военных.

Захвачены три БМП, два БТР и один танк Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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