В ДНР в плен сдались 20 украинских десантников

Этим они сохранили себе жизни, сообщила Народная милиция республики
Народная милиция ДНР сообщила в Telegram, что за минувшие сутки 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
"Двадцать военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни", - сказано в посте.
Также сообщается, что силы ДНР совместно с российскими войсками уничтожили один танк, две БМП, восемь огневых точек и более 30 украинских военных.
Захвачены три БМП, два БТР и один танк Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"