Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями

У пары родился мальчик

Певица и дизайнер одежды Рианна (Робин Рианна Фенти) впервые стала мамой. Артистка и рэпер A$AP Rocky стали родителями мальчика.

34-летняя исполнительница хитов Umbrella и Diamonds родила сына еще 13 мая в клинике Лос-Анджелеса, но известно об этом стало лишь сегодня. Имя малыша пока неизвестно, пишет издания о знаменитостях TMZ и The Sun.

Певица объявила о своей беременности в январе. Рианна часто появлялась на публике в откровенных нарядах, демонстрирующих живот.

"Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность? Я хоть и не планировала ее, но уж точно не против. Я не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время", — откровенничала Рири в интервью Vogue.

Рианна в первую очередь известна благодаря своей певческой карьере. В последние годы она ведет бизнес в сфере моды.

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