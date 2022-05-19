Мишустин рассказал о едином Фонде пенсионного и социального страхования

Ведомство заработает в 2023 году

Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Сегодня об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, это позволит сократить административные издержки и формировать удобные сервисы для людей.

"Сейчас через эти два фонда идут практически все федеральные меры поддержки. Их объединение поможет упростить выплаты людям, они станут назначаться на принципах социального казначейства проактивно, то есть автоматически, либо по одному заявлению. На основе существующей территориальной сети будут организованы единые офисы клиентского обслуживания. Будет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", - сообщил Мишустин.

Премьер также анонсировал ряд решений, которые позволят российской экономике нормально функционировать в условиях санкций. Так, правительство запустило специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции: сырья, комплектующих, промышленного оборудования. Эта мера позволит предприятиям снизить свои затраты и наладить поставки на отечественный рынок необходимых товаров. Кроме того, три миллиарда рублей выделено на поддержку грузовых авиаперевозок в стране. По словам Мишустина, это будет стимулировать грузовые авиакомпании работать в первую очередь в интересах российских заказчиков.

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