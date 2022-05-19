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В Петербурге должник притворился собакой, прячась от приставов

21:18
  • четверг
  • 19 мая 2022

Для правдоподобности имитировал скуление и вой

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего должника по алиментам, который пытался спрятаться от судебных приставов, передает "Интерфакс" со ссылкой на городское управление ФССП.
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Изначально мужчина должен был перечислять девятилетней дочери 8,5 тысячи рублей каждый месяц. Так как он этого не делал, было заведено административное дело.

Должник продолжал уклоняться от выплат, накопив долг в 364 тысячи рублей. Стало известно, что скрывается он у матери. Приставы пришли к женщине домой. Та заверяла, что сын с ней не живет, но на кровати под одеялом обнаружился подозрительный "холм".

"На вопрос судебного пристава, кто под одеялом, мать ответила, что там спит собака. Для правдоподобности мужчина имитировал собачье скуление и вой", - сказано в сообщении УФССП.

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