В Петербурге должник притворился собакой, прячась от приставов

Для правдоподобности имитировал скуление и вой

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего должника по алиментам, который пытался спрятаться от судебных приставов, передает "Интерфакс" со ссылкой на городское управление ФССП.

Изначально мужчина должен был перечислять девятилетней дочери 8,5 тысячи рублей каждый месяц. Так как он этого не делал, было заведено административное дело.

Должник продолжал уклоняться от выплат, накопив долг в 364 тысячи рублей. Стало известно, что скрывается он у матери. Приставы пришли к женщине домой. Та заверяла, что сын с ней не живет, но на кровати под одеялом обнаружился подозрительный "холм".

"На вопрос судебного пристава, кто под одеялом, мать ответила, что там спит собака. Для правдоподобности мужчина имитировал собачье скуление и вой", - сказано в сообщении УФССП.

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